Основателя Telegram обвинили присвоении чужой разработки
Москва, 1 июня, 2018, 12:56 — ИА Регнум. В краже интеллектуальной собственности обвинили основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Иск подала компания, работающая в сфере финансовых технологий, сообщает 1 июня РИА Новости.
По словам представителя истца, команда Telegram присвоила себе авторство программы, которую руководству сервиса показали на приватной встрече.
«В мае 2018 года ответчик анонсировал разработку криптопаспорта, копирующего функционал, интерфейс и принцип работы уникального продукта, разработанного нашей командой. Данный продукт практически идентичен нашей разработке, которая была представлена ответчику на приватной демонстрации», — цитирует агентство его слова.
Отмечается, что исковое заявление подано не к Telegram, а к Дурову лично.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля основатель Telegram Павел Дуров отчитался о первичном привлечении средств в объёме $850 млн на развитие новой блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON).
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