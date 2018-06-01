Москва, 1 июня, 2018, 12:56 — ИА Регнум. В краже интеллектуальной собственности обвинили основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Иск подала компания, работающая в сфере финансовых технологий, сообщает 1 июня РИА Новости.

Дарья Драй ИА REGNUM Изображение Павла Дурова в виде иконы

По словам представителя истца, команда Telegram присвоила себе авторство программы, которую руководству сервиса показали на приватной встрече.

«В мае 2018 года ответчик анонсировал разработку криптопаспорта, копирующего функционал, интерфейс и принцип работы уникального продукта, разработанного нашей командой. Данный продукт практически идентичен нашей разработке, которая была представлена ответчику на приватной демонстрации», — цитирует агентство его слова.

Отмечается, что исковое заявление подано не к Telegram, а к Дурову лично.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля основатель Telegram Павел Дуров отчитался о первичном привлечении средств в объёме $850 млн на развитие новой блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON).

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