Москва, 1 июня, 2018, 12:52 — ИА Регнум. Главное событие лета в России — чемпионат мира по футболу FIFA. Ожидается, что в Россию приедут около 3 млн болельщиков. Всем понадобятся рубли, и они пойдут со своими долларами, фунтами, евро и прочими кронами покупать рубли. Предположим, что это так и будет и болельщики потратят в среднем 1000 долларов каждый. Это 3 млрд долларов на всех приехавших. Повлияет ли это предложение валюты на курс рубля в ближайший месяц и поможет ему укрепиться. Не поможет, заявил корреспонденту ИА REGNUM инвестиционный аналитик Global FX Иван Карякин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль. Неустойчивое равновесие

«Во-первых, это не много — обороты московской биржи по валюте достигают 30 млрд долларов в день. Во-вторых, основные траты уже сделаны. Гостиницы забронированы, билеты на самолёты куплены. Осталось выпивка и сувениры. Какие бы радости или огорчения не накрывали болельщиков в зависимости от того, кто победил или выстоял в матче, выпивка обойдётся по стабильной цене», — пояснил эксперт.

Но, по его мнению, к сожалению, проведение такого мероприятия в России может мотивировать некоторые недружественные силы на провокации, как политические, так и экономические. Это несёт в себе дополнительные риски для российской валюты. Может обостриться конфликт на востоке Украины. Могут быть сделаны новые заявления со стороны США или Западных стран по поводу действий России в Сирии или где-то ещё и объявлены новые санкции. В общем, впереди, кроме чемпионата мира, может оказаться очень нестабильный месяц для курса рубля.

«Укрепление рубля в июне до основного весеннего диапазона 56−58 рублей/доллар, маловероятно, так как это не выгодно российскому правительству РФ. ЦБ и Минфин постараются удержать рубль в новом, уже проторгованном интервале апреля-мая 61−63 рубля/доллар.

Если ослабление евро на мировом финансовом рынке продолжится можно будет увидеть уровень ниже 71 рубля. по паре EUR/USD. Но, скорее всего, колебания будут не выше 74 и не ниже 72 рублей за евро», — считает Карякин.

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