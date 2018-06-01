Будапешт, 1 июня, 2018, 12:52 — ИА Регнум. Венгерские власти узнали украинскую версию инсценировки смерти российского журналиста Аркадия Бабченко, заявила посол Украины в Венгрии Любовь Непол, сообщает 1 июня УНИАН.

Pixabay.com Чёрного кобеля не отмоешь добела

По словам Непол, в Будапеште были иностранные гости и представители венгерской власти, которые ознакомились с ее слов о ходе «спецоперации» службы безопасности Украины. При этом посол отметила, что фальшивые сообщения о смерти Бабченко не являются антироссийской пропагандой и нужны исключительно только для «борьбы с Россией».

Читайте также: Депутат Верховной рады об «убийстве» Бабченко: «Дешевый спектакль»

Напомним, «спецоперация» СБУ возмутила многих представителей международного сообщества, в том числе ОБСЕ. Однако на справедливую критику в Киеве ответили, что не будут больше прислушиваться к общественному мнению.