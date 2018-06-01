Грозный, 1 июня, 2018, 12:51 — ИА Регнум. В Россию привезут 94 ребенка, чьи матери осуждены в Ираке на большие сроки заключения. Их возвращение на родину будет совершено в два этапа. Первая группа состоит из 49 человек. Из них 25 детей приедут уже в июне. По ним решены все вопросы, подготовлены необходимые документы.

Николай Рерих. Направляясь домой. 1940

По остальным 24 детям процедура подготовки к возвращению ведется. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Вторая группа детей — 45 человек — это те, кто рожден не в России, поэтому их возвращение, по словам Кадырова, — очень сложный процесс.

«Мы намерены обратиться к родственникам детей с предложением о сдаче ДНК. Это позволит установить факт гражданства ребёнка и упростит процедуру возвращения», — написал чеченский лидер на своей странице «ВКонтакте».

По словам главы Чечни, все дети находятся под российской юрисдикцией, кроме того, есть договорённость с иракскими властями, что «русскоязычных детей не отдадут на усыновление в иракские семьи».

«Мы боремся за каждого нашего маленького гражданина. И не имеет значения ни национальность, ни место рождения, ни вероисповедание», — заявил Кадыров.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рамзан Кадыров уже заявлял о том, что для беспрепятственного вывоза в Россию детей, родившихся в странах Ближнего Востока, по его поручению будет проведена коллективная сдача материала на ДНК. Это поможет не только определить родственную принадлежность, но и дать детям граждство, заявил глава Чечни.