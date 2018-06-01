Анадырь, 1 июня, 2018, 12:47 — ИА Регнум. Бурый медведь впервые за много лет напал на оленеводов на Чукотке. Об этом сообщает интернет-портал «Общественное телевидение России».

Медведь

ЧП произошло возле села Биллингс. Как сообщили в местной администрации, в результате атаки хищника пострадали два человека.

Они сами смогли добраться до стоянки в 50 км от села. Сейчас пострадавшие находятся в больнице. У одного из оленеводов повреждена рука, другой получил травму ноги. Медведя пришлось застрелить.

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