Пермь, 1 июня, 2018, 12:46 — ИА Регнум. В Пермском крае губернатор Пермского края Максим Решетников подписал приказ о назначении нового министра физической культуры и спорта региона. Им станет мастер спорта международного класса по легкой атлетике, руководитель ДЮЦ «Здоровье» Владимир Епанов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 июня в пресс-службе краевой администрации.

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Кандидатура министра обсуждалась с членами краевого Совета по спорту. К исполнению обязанностей Владимир Епанов приступит с 4 июня.

Напомним, что 28 мая теперь уже экс-министр Олег Глызин ушёл в отпуск на три недели, 30 мая он написал заявление об уходе с формулировкой «по собственному желанию». Как сообщает издание «Коммерсантъ-Прикамье», с 1 июня он уволен, без двухнедельной отработки.

По данным информресурсов, 30 мая чиновники обсуждали несколько кандидатур на пост министра физической культуры и спорта. Кандидатуру Епанова предложили депутат заксобрания Александр Третьяков, директор МКУ ДО «Центр по физической культуре, спорту и здоровьесбережению» Владимир Левитан и депутат Пермской гордумы Василий Кузнецов. Однако единодушия это предложение не вызвало. Назывались и другие кандидатуры, которые по мнению экспертов с работой министра справятся лучше Епанова. В качестве минуса эксперты указывали маленький опыт госслужбы.

Добавим, что с 2017 года спортклубы и федерации края начали открыто выражать недовольство главой минспорта. В феврале 2018 года в интервью одному из местных изданий Олег Глызин заявил, что за кресло не держится и не переоценивает свои силы. Именно на долю Глызина выпала реформа по перераспределению финансовых средств в спорте Прикамья. Ранее спортивные федерации получали деньги по факту проведения мероприятий, теперь же они должны защитить свои проекты и получают деньги заблаговременно, но есть условие — не должно быть налоговой задолженности. Это условие вызвало серьезные трудности у некоторых спортклубов.

В конце мая на региональном уровне обсуждали проблемы спортивной подготовки в Прикамье. Эксперты заявили, что налицо отток людей, занимающихся спортом. В спортшколах занимаются 62 тысячи человек, но до этапа высшего спортивного мастерства доходит только 1,3%.

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Справка:

Владимир Епанов окончил Чайковский институт физической культуры, Пермский областной институт повышения квалификации, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. До 2003 года был профессиональным спортсменом, после стал тренером по легкой атлетике. С 2006 года по настоящее время являлся руководителем МАУ ДО ДЮЦ «Здоровье» Перми.