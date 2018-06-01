Москва, 1 июня, 2018, 13:11 — ИА Регнум. Россия может выиграть в результате обострения экономических отношений между Европой и США, считает завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Об этом он заявил 1 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова комиссара ЕС по внешней торговле Сесилии Мальмстрём, которая заявила, что европейская комиссия намерена жёстко ответить Соединённым Штатам на введение ими пошлин на импорт стали и алюминия из стран Евросоюза.

Рамаз Размадзе. Яблоко раздора. XX век

«Я думаю, что РФ должна выиграть, — предположил Дзарасов. — В Евросоюзе сталелитейная промышленность переживает значительный кризис, и он преодолевается за счёт новых членов Евросоюза — то есть за счёт Восточной Европы, где производство стали снижается, а в Германии и Франции остаётся на прежнем уровне. Что касается РФ, то я думаю, что главный выигрыш России в том, что обостряются отношения между Европой и США. Это не только политические выгоды, но и экономические. США поставили цель — выдавить Россию с энергетического рынка и занять её место. Если это произойдёт, то для нас это будет очень болезненно. Европа — наш главный внешнеторговый партнёр на Западе. Наш внешнеторговый оборот с Европой в 10 раз больше, чем внешнеторговый оборот с США».

При этом экономист отметил, что США пытаются перенести бремя экономического кризиса на другие страны, причём не только на государства периферии и полупериферии, что является традиционным.

«Но и Европа тоже должна расплатиться, — пояснил Дзарасов. — И когда европейцы говорят, что российские углеводороды дешевле американских, американцы пускают в ход такой аргумент: США, когда приняли план Маршалла, помогли экономическому возрождению Западной Европы и прикрывали её ядерным зонтиком. Теперь же, по мысли США, настало время, когда Европа должна за это расплатиться. Однако нынешнее поколение европейцев исходит из факта и не склонно проявлять благодарность за то, что делалось когда-то давно, и платить за то, что они считают историей, не готовы. Если в такой ситуации Европа сумеет отстоять свою самостоятельность, нам это будет экономически выгодно».

Напомним, что министр иностранных дел Германии Хейко Маас уже призвал страны ЕС объединиться в ответ на агрессивную торговую политику президента США Дональда Трампа.

«Нашим ответом на «America First» может быть только «Europe United», — сказал Маас.

В свою очередь министр торговли США Уилбур Росс заявил, что возможные ответные меры Европейского союза на вводимые Вашингтоном пошлины на металлы не так уж опасны для американской экономики. По его словам, на американской экономике это заметно не отразится.