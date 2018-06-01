Казань, 1 июня, 2018, 12:43 — ИА Регнум. Вокруг тендера на услуги видеосъёмки и видеозаписи единого государственного экзамена в 2017 году спустя год развивается антимонопольный скандал. В УФАС по РТ поступила жалоба на то, что в действиях государственного бюджетного учреждения «Республиканский центр мониторинга качества образования», выступившего госзаказчиком, усматриваются признаки антиконкурентного соглашения с ПАО «Ростелеком», которому и был отдан контракт на более чем 32,69 млн рублей. Вердикт комиссия по этому делу вынесет 28 июня 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Камера наблюдения

Контракт, привлёкший внимание антимонопольного ведомства, был подписан ещё 9 июня 2017 года. Его цена составила 32 691 061,58 рубля. ПАО «Ростелеком» по этому контракту взяло на себя обязательство выполнить видеосъемку и видеозапись проведения ЕГЭ в 2017 году. Закупка была произведена у единственного поставщика, а оплата производилась из бюджета республики.

В отчёте о невозможности использования иных способов определения исполнителя указывалось, что оно «нецелесообразно в связи с необходимостью срочной организации видеосъёмки и видеозаписи», а также «на принятие решения повлияло то, что ПАО «Ростелеком» является единственной организацией, имеющей опыт бесперебойного осуществления видеотрансляции ЕГЭ».

Примечательно, на контракте датой подписания значится 9 июня 2017 года, но срок оказания услуг в нём оговорен «с 15 марта 2017 года по 30 сентября 2017 года». При этом ЕГЭ стартует в конце мая, но о его сроках уполномоченному ведомству известно как минимум за год — даты ежегодно практически не меняются

31 декабря 2017 года был подписан акт о приёмке выполненных работ. А 10 апреля 2018 года в УФАС по РТ поступило обращение, в котором указывалось «на признаки нарушения антимонопольного законодательства при заключении контракта между ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» и ПАО «Ростелеком».

"Как следует из поступившего обращения, ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» и ПАО «Ростелеком» заключили антиконкурентное соглашение, в результате которого ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» была исключена возможность участия потенциальных претендентов на заключение контракта», — отмечается в определении антимонопольной службы о назначении дела к рассмотрению.

УФАС по РТ также уточняет, что до 21 июня 2018 года ответчики по делу должны предоставить «письменные пояснения по факту нарушения статьи 16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившегося в достижении антиконкурентного соглашения, которое привело к созданию другим хозяйствующим субъектам препятствий доступу на товарный рынок».

Отметим, в 2018 году тот же государственный заказчик услугу видеосъемки ЕГЭ заказывал через проведение аукциона. Начальная цена лота составила 34 426 500 рублей, итоги подвели в середине марта 2018 года. Единственная заявка поступила от ПАО «Ростелеком», с которым и был заключён контракт по начальной цене.

Напомним, 30 мая школьники начали сдавать ЕГЭ, первым предметом была математика базового уровня. В Татарии из около 17 тыс. выпускников этого года базовую математику выбрали около 70%. Основной период единых экзаменов — с 28 мая по 2 июля, стартовал он с экзаменов по географии, информатике.