Москва, 1 июня, 2018, 12:43 — ИА Регнум. В регионах Российской Федерации проводится проверка соблюдения «экологического» законодательства при выборе операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом сообщил начальник управления взаимодействия со СМИ Генпрокуратуры Александр Куренной в интервью РБК.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусорная реформа

По его словам, проверки, которые проводятся после обращения в Генпрокуратуру замминистра строительства и ЖКХ Андрея Чибиса, осуществляются в рамках поручения президента РФ Владимира Путина организовать ревизию «исполнения законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления».

Напомним, на новую систему обращения с отходами Россия должна перейти с 1 января 2019 года. Для ее запуска регионам страны было необходимо до 1 марта принять территориальную схему обращения с отходами, до 1 мая выбрать на конкурсе регионального оператора по вывозу и утилизации мусора, а также до 1 июля утвердить новые тарифы на вывоз мусора для населения.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин не раз обращал внимание на экологические проблемы регионов. В апреле 2017 года глава государства утвердил Стратегию экологической безопасности до 2025 г.

В частности, в ней делается упор на необходимость создания индустрии утилизации отходов.

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