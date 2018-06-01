Москва, 1 июня, 2018, 12:26 — ИА Регнум. Пошлины, санкции и контрсанкции — это часть более масштабного процесса перенастройки всего мирового хозяйства, переходящего от политики открытых рынков к протекционизму, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 1 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя обострение экономических отношений между Евросоюзом и США, вызванное американскими пошлинами на европейские сталь и алюминий.

Корнелис де Вос. Драка котов. 1650

«На самом деле никакой торговой войны между США и ЕС нет, — сказал Кагарлицкий. — Но происходит гораздо более масштабный процесс, а именно через такие разовые мероприятия и конфликты происходит постепенная перенастройка всего мирового хозяйства от политики открытых рынков к протекционизму. Причём этого никто не хочет открыто признать. И в Европе, и в США пытаются сделать вид, будто это разовые мероприятия, причём в отдельных отраслях. В результате процесс действительно приобретает бессистемный и нестабильный характер, затягивается и становится гораздо более болезненным».

При этом в российском правительстве, по мнению Кагарлицкого, продолжают господствовать неолиберальные воззрения, хотя страну стихийно начинает затягивать (через те же контрсанкции) в обозначенный выше процесс перенастройки. Однако экономический блок правительства РФ продолжает строить планы по наращиванию экспорта и расширению российского присутствия на внешних рынках.

«Это полное непонимание процессов, которые происходят в мировой экономике, — заявил Кагарлицкий. — Главная проблема для РФ даже не в том, насколько откроются или закроются эти рынки, а в том, что российская экономическая элита не понимает, что ей нужно менять стратегию и принимать усилия, чтобы формировать свой внутренний рынок. Она всё ещё пытается расширить своё присутствие на внешних рынках, которые всё сильнее сужаются и становятся всё менее доступными для нас. Она пытается барахтаться и плыть против течения, хотя уверена, что плывёт по течению. Правительство старается вписаться в ту мировую экономику, которой уже нет, и надеется выработать стратегию по активной адаптации к исчезнувшему прошлому».

При этом Кагарлицкий допустил, что в результате ответных действий Брюсселя на американские пошлины российский экспорт пострадает. Могут сократиться европейские рынки сбыта, и, возможно, слегка упадёт спрос на поставки российского сырья в страны ЕС. Однако это не катастрофично.

«Главная проблема не в том, что происходит на Западе, а в том, что у нас абсолютно неадекватная экономическая политика, — заявил Кагарлицкий. — Это определяется структурой интересов российской олигархии, которая будет блокировать объективные потребности развития. Не потому, что у неё, как выразился Михаил Хазин, ложная идеология. Она не ложная. Она адекватна интересам российских олигархов. Увы, их интересы находятся в полном противоречии с потребностями страны и развитием мировой экономики. Иными словами, нам нужно бояться не внешних источников катастрофы. Мы создаём свои. Как говорится, Бабу-ягу воспитаем в собственном коллективе».

Напомним, что 31 мая министр торговли США Уилбур Росс заявил, что США не боятся «эскалации» торговых споров с Евросоюзом и президент Дональд Трамп готов реагировать на «ответный удар» Евросоюза.

«Если произойдёт эскалация, то это произойдёт потому, что ЕС решит нанести ответный удар… Как отреагирует президент? Вы видели его реакцию, когда Китай решил нанести ответный удар», — заявил Росс.

В свою очередь, комиссар Евросоюза по внешней торговле Сесилия Мальмстрём заявила, что Европейская комиссия намерена жёстко ответить Соединённым Штатам на введение ими пошлин на импорт стали и алюминия из стран Евросоюза. Ответ обещают соразмерный и соответствующий правилам Всемирной торговой организации (ВТО).