Ярославль, 1 июня, 2018, 12:14 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов принял отрицательное решение на просьбу бывшего мэра Ярославля Евгения Урлашова о помиловании. Об этом сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь главы региона Анастасия Харитонова.

Фото со страницы Евгения Урлашова в Facebook Евгений Урлашов

Прошение о помиловании бывшего мэра Ярославля Евгения Урлашова, отбывающего свой срок в рыбинской колонии № 2, было одобрено 26 апреля 2018 года комиссией по вопросам помилования на территории Ярославской области.

Комиссия рекомендовала снизить срок наказания экс-мэру до 9 лет лишения свободы из соображений гуманности: у Евгения Робертовича пожилая мать.

После этого ходатайство Евгения Урлашова с резолюцией комиссии по помилованию поступило губернатору области.

Согласно указу президента, высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации не позднее чем через 10−15 (в зависимости от тяжести преступления) дней со дня получения ходатайства о помиловании лица и заключения комиссии вносит Президенту Российской Федерации представление о целесообразности применения акта помилования в отношении осужденного или лица. К представлению губернатора прилагаются ходатайство о помиловании, заключение комиссии и различные документы.

«Губернатор принял отрицательное решение и отправил ходатайство. Комиссия по помилованию многоступенчатая. Финальное решение за президентом», — сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь губернатора Ярославской области Анастасия Харитонова.

Подробнее о мотивации отказа и судьбе мэра города и его экс-советника Алексея Лопатина в правительстве области обещали сообщить позже.