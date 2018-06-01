Вашингтон, 1 июня, 2018, 12:08 — ИА Регнум. Начались съёмки продолжения культового боевика «Лучший стрелок» (Top Gun), главную роль в котором вновь сыграет Том Круз, об этом актёр сообщил 31 мая на своей странице в Twitter.

@TomCruise Постер фильма «Лучший стрелок 2»

Круз опубликовал фотографию, на которой он запечатлён в образе пилота, смотрящего на самолёт. Предположительно, на заднем плане находится F-14 Tomcat, на котором главный герой летал в оригинальном фильме.

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Напомним, «Лучший стрелок 2» будет снимать режиссёр Джозеф Косински, известный зрителям по своим фильмам «Дело храбрых» (2017), «Обливион» (2013) и «Трон: Наследие» (2010). Премьера фильма пройдёт 12 июля 2019 года.