* запрещённая в России организация

Ярославль, 1 июня, 2018, 12:00 — ИА Регнум. В Ярославской области суд вынес решение, которым признал недействительным договор дарения рыбинским отделением религиозной организации, деятельность которой запрещена в РФ, жилого дома и земельного участка своим собратьям в Испании. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com Дом и землю вернут России

В суд с иском вышел прокурор города Рыбинска по результатам проведенной проверки. Она показала, что в феврале 2017 года религиозная организация «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в городе Рыбинск и религиозная конфессия христианских «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Испании заключили договор пожертвования жилого дома и земельного участка, расположенных на территории Рыбинска.

Поводом для столь щедрого подарка, считают в прокуратуре, стало то, что в апреле 2017 года Верховный Суд Российской Федерации принял решение: религиозную организацию на территории России ликвидировать, а имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, передать в федеральную собственность.

Рыбинские «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предвидели такой исход и, чтобы не передавать имущество государству, заключили мнимый договор пожертвования.

Решением Рыбинского городского суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Пока в законную силу оно не вступило.