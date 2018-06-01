Краснодар, 1 июня, 2018, 12:00 — ИА Регнум. Шесть человек в возрасте от 28 до 37 лет задержаны в Мостовском районе Кубани — по подозрению в нападении на сотрудников полиции, сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР. Инцидент произошел в ночь на 31 мая.

Цитата из х∕ф «Заводной апельсин». Реж. Стэнли Кубрик. 1971. США Избиение

По версии следствия, ночью, около 00:30, двое инспекторов ДПС попытались остановить автомобиль Opel Astra. Его водитель не выполнил требование полицейских, и патрульный автомобиль начал преследование. На помощь был вызван дополнительный наряд ДПС, в итоге автомобиль правонарушителя был блокирован по улице Горького в поселке Мостовском. В этот момент из двора домовладения, принадлежащего родственникам водителя иномарки, вышли пять мужчин. Вместе с водителем они напали на сотрудников полиции. На место происшествия были направлены группы немедленного реагирования ОМВД России по Мостовскому району, в итоге нападавшие были задержаны. Пятеро сотрудников полиции получили травмы головы.

В настоящее время рассматривается вопрос об избрании в отношении них мер пресечения в виде заключения под стражу. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ — «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти». Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.