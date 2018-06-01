Петропавловск-Камчатский, 1 июня, 2018, 11:54 — ИА Регнум. Вице-спикер Госдумы, депутат Ирина Яровая 1 июня прибыла с рабочим визитом на Камчатку. Автор закона о безопасном проведении детских оздоровительных кампаний оценила подготовку региона к летнему сезону и открыла первую смену в детском оздоровительном лагере «Волна», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Реж. Элем Климов. 1964. СССР В пионерлагере

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В День защиты детей в Камчатском крае депутат Госдумы Ирина Яровая побывала в оздоровительном лагере «Волна», посмотрела условия проживания и пообщалась с детьми.

«Десятилетие детства, заявленное президентом РФ, уже в своей практической реализации находит самый искренний отклик семей. И, конечно, правовая защита — это фундамент гарантий и надежности. Законопроекты о детях и семье — приоритет в работе Государственной думы», — считает Яровая.

«Волна» находится в экологически чистой санаторно-курортной Паратунской зоне. На территории полностью восстановлены 2 корпуса и готовы принять 160 детей от 5 до 16 лет. Еще два современных комфортабельных корпуса планируется сдать в 2019—2020 годах, и тогда уже можно будет принимать до 320 человек.

«Проведение по всей стране праздника в День защиты детей приобрело по-настоящему всероссийский масштаб. В городах, поселках, парках, скверах, Дворцах культуры, на площадях проводятся мероприятия, в которых участвуют сотни тысяч детей и родителей. Много молодых мам с малышами на прогулке — это тоже примета современной России», — сказала Ирина Яровая.

Посетив лагерь, депутат провела совещание в одном из детских садов, который первый в пилотном режиме реализовал проект по автономному отоплению дошкольного учреждениях в межсезонье. Инициатива Ирины Яровой — проект создания детям комфортных температурных условий в период отсутствия центрального отопления — поддержали в нескольких регионах.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума единогласно приняла законопроект Яровой, которым вводятся дополнительные комплексные меры для безопасного проведения детских оздоровительных летних кампаний и пребывания детей в туристических местах. На сайтах региональных правительств появились реестры организаций, которые имеют право обеспечивать летним отдыхом, у родителей есть возможность в электронном виде оперативно сообщать о нарушениях и в открытом доступе получать ответ, появился обязательный типовой договор как гарантия установления прав, обязанностей, ответственности сторон и безопасности в обеспечении отдыха детей. Во всех регионах утверждены и размещены в открытом доступе рекомендованные туристические маршруты для детей.