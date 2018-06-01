Село Частоозерье, Курганская область, 1 июня, 2018, 13:15 — ИА Регнум. В Курганской области основным громким событием недели с привкусом скандала стало открытие монументальной композиции «Служение Отечеству», которое прошло 29 мая в селе Частоозерье. В скульптурном ансамбле не оказалось ожидаемой скульптуры «человека, похожего на Владимира Путина», а Курильские острова на карте композиции можно увидеть лишь с помощью мобильных устройств, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

Напомним, в Частоозёрье с декабря 2017 года ждали появления «памятника Путину». В планах было установить монументальный ансамбль, в который должны были войти фигура человека высотой 3,5 метра, похожего на Путина, стоящего за кафедрой. Он должен был держать одну руку на Конституции Российской Федерации. За спиной центральной фигуры раскидывалась карта России. Украшать всё это должно было три флага: Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации.

По сообщению портала 45.ru фигура человека, похожего на главу государства, исчезла за два дня до открытия памятника. Остались кафедра, карта, флаги. Как пояснил инициатор и спонсор идеи композиции, депутат Госдумы Александр Ильтяков, центральная фигура была убрана, потому что он изменил отношение к своей идее. Вот, говорит, появится один высокий бронзовый Путин, а потом кто-нибудь захочет сделать фигуру президента России выше, да из металла подороже.

«Это могло бы пойти цепной реакцией по всей России, и я бы хотел обратиться — не делайте этого. Все, кому я показывал проект (в том числе и в администрации президента) поначалу отвергали идею, но когда я рассказывал замысел, что фигуры не будет, — тогда все поднимали руки и говорили: «Это грандиозно!» — пояснил порталу 45.ru Александр Ильтяков.

При этом, по информации местных СМИ, на открытии монументальной композиции «Служение Отечеству» было немноголюдно. Играл сифонический оркестр. Именитые гости, как и члены правительства Курганской области, не почтили своим присутствием открытие «памятника без Путина».

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Отметим, на установленной здесь большой карте Российской Федерации не видно Курил. Сам Ильтяков, как сообщает издание 45.ru, объяснил это тем, что их никак нельзя было закрепить.

Ещё до установки монумента представители Ильтякова заявили корреспонденту ИА REGNUM, что проблему решат с помощью новых технологий. Достаточно приложить мобильный телефон или планшет к QR-коду на памятнике, и территории появятся.

После того как монумент установили, взять их комментарий не удалось. А проблема тем временем остаётся. Невооружённым глазом Курильские острова не рассмотреть. И такое впечатление, что пока добавлять их никто не будет. Но у многих ли в селе Частоозерье есть планшеты и «крутые» мобильники? И стоило ли вообще начинать такое важное дело, если нет возможности указать на карте все территории России и избежать различных кривотолков?