Киев, 1 июня, 2018, 11:35 — ИА Регнум. НАК «Нафтогаз Украины» с 1 июня повысил цены на газ для промышленных потребителей топлива. В зависимости от объема закупок и схемы оплаты цены выросли на 8,5−9% и уже составляют порядка 10 000 грн (около 400 долл.) за тысячу кубометров.

Torange.biz Тарифы на газ

Для населения цена пока останется неизменной — буквально в последнюю минуту, 30 мая, Кабинет министров Украины принял решение о продлении действия специальных обязательств по продаже природного газа для населения и теплокоммунэнерго до 1 августа 2018 года, напоминает корреспондент ИА REGNUM.

Политический консультант Дмитрий Васильев призвал правительство Украины разработать прозрачную и понятную формулу цены на газ, чтобы население могло оплачивать тарифы. Он выразил уверенность в том, что премьер Владимир Гройсман «понимает, что люди и так несут большую нагрузку из-за сегодняшних цен на газ».

«Людям и так приходится много платить за отопление своих частных и многоквартирных домов, если оно на газу. Цена огромнейшая. Как людям платить, ведь неплатежи растут… Он (Гройсман — ред.) принял политически взвешенное решение пока что подождать. Это смелое решение, потому что давление как внутреннее, так и внешнее от разных структур, в том числе от МВФ, огромное», — сказал Васильев 31 мая в эфире канала NewsOne.

По его словам, в Кабмине думают над разработкой другой формулы цены на газ, «чтобы она была коммерческой, удовлетворила внутреннего потребителя и была такой, которую люди смогут оплатить».

«Главное, чтобы это предложение было убедительным для наших внешних партнеров, от решения которых зависит выделение очередного транша МВФ», — добавил Васильев.

Кроме того, депутат от фракции «Оппозиционный блок» Александр Вилкул обвинил правительство в подготовке очередного повышения цен на газ.

«Сейчас правительство обосновывает еще одно повышение тарифов в полтора-два раза! Спекуляция на цене — вот за счет чего получает свои сверхприбыли «Нафтогаз», который не добывает газ», — отмечает политик.

Он также призвал правительство Украины закрыть компанию «Нафтогаз», руководство которой демонстрирует неэффективность.

«В нынешней ситуации есть ли вообще рациональный смысл в существовании такой посреднической структуры, как «Нафтогаз»? Это уродливая надстройка, которая уже не имеет никакого отношения к выполнению основных функций в газовой отрасли — транзита, транспортировки и добычи нефти и газа. Давно пора распрощаться как с этой структурой, так и с её «одаренным» руководством, которое занимается только тем, что через завышенные тарифы отбирает у людей последние деньги», — добавил Вилкул.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что цены на природный газ во всем мире пошли вверх, и МВФ требует соответственно повысить их и на Украине.

«Я в прошлом году пообещал, что цена в этом отопительном сезоне меняться не будет, и я свое слово сдержал. Сейчас мы пока в диалоге относительно дальнейших решений… Многие люди платить больше реально не могут, и я это понимаю. Поэтому в случае повышения цен будут задействованы различные способы компенсации гражданам», — заявил Гройсман.