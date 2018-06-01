Абакан, 1 июня, 2018, 11:35 — ИА Регнум. Депутаты Верховного совета Хакасии в ходе очередной сессии согласовали кандидатуру Александра Кондратьева на должность прокурора республики. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 1 июня, в региональном парламенте.

Vskhakasia.ru Прокурором Хакасии станет Александр Кондратьев

Уточняется, что представление генпрокурора РФ Юрия Чайки о назначении Кондратьева на должность прокурора Хакасии официально поступило в Верховный совет 8 мая 2018 года.

«Александр Кондратьев — выпускник Свердловского юридического института. В органах прокуратуры работает с 1991 года. С февраля 2007 года возглавлял прокуратуру Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. В июне 2015 года и по настоящее время является прокурором Челябинской области. Классный чин — государственный советник юстиции второго класса», — рассказал депутатам начальник управления Генпрокуратуры России в Сибирском Федеральном округе Владимир Токарев.

Парламентарии единогласно одобрили представленную кандидатуру. Председатель Верховного совета Хакасии Владимир Штыгашев пожелал новому прокурору «успешной работы в новой должности».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, с ноября 2015 года прокурором Хакасии был Денис Попов. В феврале 2018 года он был назначен прокурором Дагестана. Исполняющим обязанности прокурора Хакасии стал первый зампрокурора республики Борис Крылов.

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