Киев, 1 июня, 2018, 11:24 — ИА Регнум. За прошедшие сутки ВС республик Донбасса 26 раз открывали огонь по позициям ВСУ, сообщается в сводке пресс-центра Объединенных сил от 1 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

ВО «Свобода» Война на Донбассе

Согласно информации пресс-центра ООС, на луганском направлении наиболее активно боевые действия шли в районе населенного пункта Новотошковское. На донецком направлении — в районах населенных пунктов Новоселовка Вторая и Каменка. На мариупольском направлении — в районах населенных пунктов Чермалык, Павлополь и Водяное.

Отмечается, что с целью недопущения продвижения противника в сторону украинских позиций и подавления его огневых точек подразделения Объединенных сил «давали адекватный ответ и надежно удерживали занимаемые позиции».

Между тем украинские эксперты обсуждают последствия начала Операции объединенных сил (ООС) в Донбассе.

В частности, военный эксперт Олег Жданов считает, что в целом формат боевых действий не изменился.

«С точки зрения ведения боевых действий ситуация абсолютно не поменялась. Единственное, огневые возможности противника были усилены, теперь регулярно применяется тяжелая артиллерия калиба 122 и 152 мм. Месяц май был не самый легкий и спокойный для нас. Потери были довольно большие, в том числе среди мирного населения. В военном плане ситуация не изменилась абсолютно никак», — сказал Жданов 1 июня в эфире канала «112 Украина».

Он сообщил, что в Донбассе Служба безопасности Украины продолжает процесс передачи управления боевой операцией ВСУ. При этом, по словам Жданова, у штаба ООС возникли проблемы в сфере взаимодействия с Нацгвардией (подчиняется МВД).

«С точки зрения системы управления только сейчас начинается период передачи полномочий и организация взаимодействия между силовыми структурами, но на ход боевых действий это никак не влияет. На сегодняшний день есть проблемы в сфере взаимодействия с МВД, а именно с Национальной гвардией. Не зря глава МВД (Арсен Аваков — ред.) совершил вояж в зону проведения ООС, чтобы разобраться с этой ситуацией на месте. Сейчас система управления полностью переходит под Оперативный штаб. Межведомственные нестыковки — это нормальный процесс организации взаимодействия и передачи управления. В ближайшие два месяца этот процесс завершится», — добавил Жданов.

Эксперт считает, что войска ДНР и ЛНР «не готовы идти на прямое боевое столкновение с нашими вооруженными силами».

«Т.е. в контактный бой они уже вступать не хотят. Они обстреливают наши позиции с дальних дистанций и расстояний с помощью артиллерии. Они никогда не придерживались Минских соглашений, поэтому они выбирают для себя наиболее легкий и простой способ нанесения нам огневого поражения», — пояснил политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая в Донбассе официально завершилась т.н. «Антитеррористическая операция» (АТО). Ей на смену пришла Операция объединенных сил, суть которой заключается в переходе украинских силовиков к «активной обороне». В результате за май ВСУ уничтожили несколько опорных пунктов противника, взяли под контроль н.п. Южное (под Горловкой) и продвинули свои позиции в «серой зоне» на нескольких направлениях. При этом интенсивность боевых действий в мае была рекордной за последние несколько лет.