Ярославль, 1 июня, 2018, 11:19 — ИА Регнум. В Ярославле 1 июня открывается купальный сезон, в связи с чем региональное МЧС решило освятить пляжи по православным традициям. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Освящение пляжа

Религиозному обряду подвергнутся три официальных пляжа — Которосльной, Тверицкий и Норский.

«Смешение полов не приветствуется нашей религией, а что касается пляжей, то там человек, можно сказать, голый, а это у нас в религии недопустимо, чтобы даже мужчина демонстрировал другому мужчине «аврат». Это та часть тела, которую непозволительно открывать перед другими людьми. У мужчины это — от пупка до колена, а для женщины аврат — это все ее тело, кроме лица, кистей рук. Кстати, пляжи должны быть разделенные, отдельно женщины, отдельно мужчины. Понятно, дети до пяти-шести лет могут быть с женщинами», — сказал корреспонденту ИА REGNUM первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Ярославской области Гаджимагомед Мирзаметов.

Но, к сожалению, таких пляжей в Ярославле нет.

«Я лично одобряю эти действия, потому что это их право так делать, а в нашей конфессии нет такого вида обряда. Если кто-то из наших прихожан хочет пользоваться таким пляжем, то проведенное православное освящение не станет препятствием. Это моя личная позиция, а не позиция всех иудеев», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель совета ярославской еврейской религиозной организации Михаил Володарский.

Примерно такую же позицию занимают и ярославские лютеране.

«У нас нет такой традиции, чтобы освящать пляжи, у нас возможна молитва за людей, чтобы все было безопасно. Но мы относимся с уважением к такому обряду Мы — меньшинство и понимаем, что вокруг есть православное большинство, у которых есть определённые традиции», — сказал корреспонденту ИА REGNUM пастор Евангелическо-лютеранской церкви Иван Широков.

Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам совместно с ярославской епархией уже не первый год проводят обряд освящения пляжей.