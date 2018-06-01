Москва, 1 июня, 2018, 11:24 — ИА Регнум. Страны ЕС начинают понимать, что у них есть собственные интересы, отличные от американских, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 1 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя планы Евросоюза жёстко ответить Вашингтону после того, как президент США Дональд Трамп ввёл пошлины на сталь и алюминий, поставляемые в Америку из стран ЕС.

Квентин Массейс. Поставщики-крестьяне в Управлении сборщиков налогов

«Для России это выгодно, так как европейцы начинают понимать, что быть американскими рабами, которыми они привыкли числиться, больше не выгодно, — заметил Делягин. — Европейцы начинают думать, что у них есть какие-то собственные интересы, отличные от американских. Раньше этого не было. Но не нужно преувеличивать масштабы европейской самостоятельности. Европейцы и прежде говорили об ответных санкциях, но они касались совершенно незначительных объёмов импорта американских товаров в Европу. Речь шла о примерно 2,8 млрд евро. Это небольшая сумма. Европейцы, как и российская бюрократия, не смеют задуматься о том, чтобы по-настоящему защищать свои интересы. Может быть, сейчас ситуация изменится, но надо понимать, что уже долгие годы американский клерк пинком ноги открывает двери в кабинеты капитанов немецкой промышленности, и немецкие капиталисты боятся потерять американские рынки, без которых они ничто. И эта ситуация сохраняется, так что возможно, что европейцы предпочтут подчиниться диктату, чтобы сохранить для себя рынки США по более значимым категориям товаров».

Также экономист подчеркнул, что российские выгоды в этой ситуации прежде всего политические.

«Не исключено, что европейцы будут менее интенсивно наказывать себя санкциями против России и с большей критичностью относиться к тому, что им американцы рассказывают про Россию», — подчеркнул Делягин.

Напомним, что канцлер Германии Ангела Меркель уже назвала штрафные пошлины, введённые США на сталь и алюминий, незаконными. По словам представителей правительства Германии, эти односторонние санкции наносят ущерб национальной безопасности Германии.

Ангела Меркель предупредила, что «эскалационной спирали» взаимных претензий нужно постараться избежать — результат полноценной торговой войны всем только навредит.

«Федеральное правительство Германии продолжит работу в направлении свободной торговли. Мы являемся постоянными приверженцами открытого рынка и демократических свобод», — подчеркнула Меркель.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп полагает, что пошлины призваны защитить национальную безопасности Америки, так как из-за демпинговых цен иностранных производителей американская промышленность была подорвана.