В ночь с 21 на 22 июня 1941 года на гигантском пространстве от Баренцева до Черного моря изготовилась к прыжку на Восток самая мощная в то время военная сила — германский вермахт, сопровождаемый менее впечатляющими, но многочисленными европейскими союзниками. Почти в центре этой линии находилась 45-я пехотная дивизия, созданная на основе 4-й дивизии бывшей австрийской армии. Дивизия должна была овладеть городом Брест и старой крепостью, окруженной рукавами реки Мухавец. Крепость давно утратила свое военное значение и использовалась Красной Армией в качестве казарм и складских объектов.

Максим Цуканов ИА REGNUM Память

Спокойно спавшие в казармах красноармейцы и готовившиеся к атаке солдаты и офицеры вермахта не знали, что через несколько часов станут участниками событий, которые спустя 15−20 лет превратятся в символ начала Великой Отечественной войны.

По иронии судьбы, в расположении 45-й дивизии генерал-майора Шлипера тогда находились корреспонденты, операторы и фотографы всех главных военных изданий Германии — журналов Signal, Die Wermacht и киножурнала Deutche Woсhenschau. Не исключено, что на фоне мощных крепостных стен они рассчитывали запечатлеть всю полноту триумфального начала «похода на Восток».

Немецкие автомобили и мотоциклы у Северо-Западных ворот Брестской крепости

Основания для таких расчетов у них были. 45-я дивизия, получившая боевой опыт в кампаниях 1939 и 1940 годов, проходила специальную подготовку на старых варшавских укреплениях и фортах, обучаясь тонкостям штурмового боя в условиях крепостей. Кроме того, дивизия получила на усиление редкие для 1941 года 150-мм шестиствольные реактивные минометы, три батареи 210-мм мортир и две сверхмощные 600-мм мортиры «Один» и «Тор». Управлять огнем столь солидной артиллерийской группы предполагалось при помощи дивизиона привязных аэростатов.

Инспектор восточных укреплений вермахта в мае 1941 года составил доклад, в котором указал, что «крепостные сооружения Бреста не представляют для нас никакой преграды».

По большому счёту, в этом месте готовился даже не штурм, а зачистка в течение нескольких часов, после которой 45-я пехотная дивизия должна была приступить к выполнению следующих задач в рамках общего плана «Барбаросса». Один из трех полков дивизии был выделен в резерв XII корпуса. Главной целью был захват двух железнодорожных и четырех автомобильных мостов в Бресте и возле него — критически важных для реализации общего плана немецкого наступления. Сама по себе старая крепость имела значение лишь как место расположения большого количества военнослужащих РККА.

Холмские ворота под прицелом немцев. Июнь 1941 года

Стремительно взятые крепостные сооружения и растерянные «недочеловеки», взятые в плен, красочно описывались бы корреспондентами и снимались фото‑ и кинокамерами. Применение авиации и бронетехники здесь не предусматривалось, а среди личного состава 45-й дивизии наблюдалась настоящая эйфория.

Трудно сказать, насколько осведомлены были немцы о планах действий частей и подразделений РККА и НКВД, расквартированных в Брестской крепости, но её упорная оборона совершенно не планировалась. При объявлении войны советские войска должны были максимально быстро её покинуть и выйти в районы сосредоточения, указанные в запечатанных пакетах, хранившихся у командиров частей до времени «Ч».

Однако, как это часто бывает на войне, планы сторон оказались сильно изувечены действиями оппонентов. Для понимания этих событий стоит запомнить силы и возможности сторон.

Перед полностью готовой к бою 45-й пехотной дивизии вермахта, усиленной мощной артиллерией, в крепости находились порядка 9 тыс. бойцов и командиров РККА и несколько десятков пограничников.

Триптих П.С. Дурчина Солдаты Бреста, 1983-85 гг. 1. Защитники Цитадели (центральная часть)

На территории Брестской крепости к утру 22 июня из 9000 человек не более 1200 имели при себе оружие. Война не была объявлена, а согласно Уставу и нормам мирного времени, бойцы дежурных подразделений имели в самом лучшем случае 45 патронов на каждую винтовку.

Кроме того, подавляющая часть этих людей относилась к тыловым или техническим подразделениям разных полков и дивизий, ушедших из крепости на полигоны или строительство укреплений. Мало того, изрядная доля из них была несколько дней назад призвана на учебные сборы и к военному делу еще не имела даже приблизительного отношения. Ни о каком едином командовании речи тоже не шло.

Более семи тысяч бойцов и командиров, размещенных в Брестской крепости, по разным причинам попали в плен. Большая часть из них оказалась в плену, даже не успев толком осознать, что началась война, и не успев даже одеться.

У тех, кто всё же принял бой, не было практически ничего, что могло бы хоть чуточку выровнять шансы. Ничего, кроме простого выбора: сдаться в плен или сражаться. И они этот выбор сделали.

Сразу оговоримся, что общую картину боёв за Брестскую крепость можно отследить только по немецким документам. Взгляд с советской стороны, в силу сложившихся обстоятельств, очень отрывочен. Это неудивительно — мы имеем в своем распоряжении только свидетельства чудом выживших защитников крепости, сражавшихся без общего руководства. Погибшие в бою или умершие в плену оставили нам в лучшем случае короткие надписи, нацарапанные на стенах.

«Я умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина»

Но память о себе они оставили не только нам, но и врагам…

В 3:15 утра по европейскому времени 22 июня 1941 года артиллерия 45-й пехотной дивизии открыла огонь по крепости. Он был настолько силен, что из общего гула не выделялись даже взрывы снарядов 600-мм мортир, оставлявших воронки 18-метровой глубины. Было выпущено более семи тысяч снарядов калибра 105 мм и выше. Цитадель крепости была охвачена пожарами, там взрывались бензобаки грузовых автомобилей. В 3:27 был захвачен один из железнодорожных мостов. В 3:28 поступили донесения о беспрепятственной переправе на надувных лодках через Буг и Мухавец.

Толпы растерянных, перепуганных и оглушенных артиллерийским огнем полуголых людей метались перед ударными группами немецких пехотинцев, сотнями попадая в плен и в объективы германских военных фотографов.

Однако первый шок продолжался недолго.

В 3:45 подразделения 130-го пехотного полка немцев ворвались на перепаханный снарядами Южный остров, где горели разрушенные здания госпиталя вместе с недавно прооперированными людьми. Здесь они встретили неорганизованное, но упорное сопротивление нескольких десятков пограничников и бойцов полковой школы 84-го стрелкового полка, из-за болезней не ушедших вместе со всеми на полигоны. Только через девять с половиной часов, в 13:15, отсюда поступил доклад о полном взятии острова под контроль.

Немецкие огневые точки в Брестской крепости

На Северном острове, где были расположены склады, хлебопекарня 6-й стрелковой дивизии и 98-й противотанковый дивизион, 135-й пехотный полк немцев столкнулся сразу с несколькими очагами сопротивления, и его ударная группа разделилась на несколько частей, перемешавшихся и увязших во множестве локальных стычек.

Самый большой и неприятный сюрприз ожидал немецких пехотинцев из 3-го батальона 135 полка, которые быстро ворвались через Западный остров во внутренний двор Цитадели и начали захватывать строения и ворота. Однако в кольцевых казармах Цитадели располагались не госпитали и пекарни, а боевые подразделения двух батальонов 84-го и 455-го стрелковых полков, личный состав которых успел кое-как вооружиться. Позднее организовавшие этих бойцов капитан И. Зубачев и комиссар Е. Фомин назовут их «Сводной группой».

Пётр Кривоногов. Комиссар Е. Фомин

Из окон казарм немцев начали расстреливать практически в упор, а затем случилось то, чего те никак не ожидали — из распахнувшихся дверей с рёвом выскочили десятки полуодетых красноармейцев, рванувшихся в штыковую атаку. Спастись от смерти удалось только тем немцам, которые успели добежать до бывшей гарнизонной церкви Святого Николая в центре Цитадели, где уже засели их более удачливые соплеменники. Один из организаторов и участников этой атаки, Самвел Матевосян, рассказал потом о нескольких пленных, захваченных атакующими. Как знать, быть может, эти немцы стали первыми из всех, попавших в русский плен в ходе Великой Отечественной войны…

Как бы там ни было, но этот эпизод определил ход событий ближайших нескольких дней. 3-й батальон 135 полка, зажатый в здании церкви, потерял большую часть офицеров, треть личного состава, а его командир гауптман Пракса был убит.

С этого момента ситуация изменилась очень сильно. Немцы не выполнили задачу захвата крепости одним стремительным ударом и при этом лишились преимущества внезапной атаки, а также возможности свободно применять свою сильную артиллерию по Цитадели — можно было попасть по своим.

Серия открыток «Брестская крепость», 1963

К 9:15 утра немцы взяли под контроль все мосты Бреста, но столкнулись с новой задачей: зажатый в Цитадели 3-й батальон надо было как-то деблокировать. Кроме того, из бойниц кольцевых казарм защитники крепости вели плотный огонь по прилегающим Западному, Южному и Северному островам. Их захват также оказался далеко не безусловным — на одном из них в 9:30 были окружены и убиты командир дивизиона артполка 45-й дивизии и двое сопровождавших его офицеров

Ситуация усугублялась тем, что за несколько часов боя 45-я пехотная дивизия понесла неслыханные до этого потери: были убиты 290 рядовых и унтер-офицеров, а также 21 офицер. Раненых было в два с лишним раза больше.

Это было тем более впечатляюще, что в это же время соседние дивизии почти не встречали сопротивления, а в штабе XII корпуса звучали заявления типа «Мы ударили в пустоту».

Немецкие пехотинцы на центральном острове Брестской крепости

Ни о каком дальнейшем участии 45-й дивизии в общем наступлении не могло быть и речи. Зажатые в церкви остатки батальона немцам удалось деблокировать только 24 июня, после ряда неудачных попыток «Сводной группы» Зубачева и Фомина прорваться из крепости, где катастрофически не хватало воды.

26 июня немцам удалось сломить организованное сопротивление измученных жаждой и голодом защитников Цитадели. Однако еще более месяца неизвестные нам бойцы сопротивлялись, скрываясь в подвалах крепости.

Еще одним крупным очагом сопротивления стал Восточный форт, который сражался до 30 июня. Оборону этого подковообразного укрепления организовал майор П. Гаврилов. Под его командованием была построена система ружейно-пулеметного огня, не позволявшего приблизиться к форту ни одному немецкому пехотинцу. 30 июня форт был буквально засыпан артиллерийскими снарядами и на него были сброшены две 1800-кг бомбы. Чудовищным взрывом были уничтожены окопы на земляном валу, защитники форта были оглушены и контужены, что позволило немцам ворваться в укрепление. Эта дата считается днем окончания организованного сопротивления Брестской крепости. Однако до 23 июля майор Гаврилов и несколько его бойцов еще сражались по ночам с немецкими патрулями. Согласно немецким документам, истощенный и оглушенный взрывом гранаты майор Гаврилов был взят в плен 23 июля 1941 года.

Герой обороны Брестской крепости майор П.М. Гаврилов

45-я пехотная дивизия немцев вместо нескольких часов первого дня войны занималась Брестской крепостью две недели. Лишь 6 июля 45-я пехотная дивизия передала этот район 502-му караульному батальону. На две недели целое соединение было выключено из участия в операциях на советско-германском фронте. На войне фактор времени имеет бесценное значение. Например, чуть более двух недель заняла в 1939 году операция по разгрому польской армии.

Разрозненное сопротивление продолжалось. Обстановка в Бресте по ночам была неспокойной, происходили перестрелки с прорывавшимися из крепости в леса красноармейцами, в Цитадель было опасно ходить и в светлое время суток — можно было получить пулю из подвального окна или из пролома.

В. Г. Титов. Защитники Брестской крепости. 1972

Лишь 30 июля комендант Бреста Вальтер фон Унру организовал операцию по окончательной зачистке Цитадели и в первых числах августа были пленены несколько последних её защитников.

Движение автоколонн через крепость было открыто 14 августа. К югу от Бреста в одном из фортов в это время еще продолжали обороняться неизвестные защитники. Они отказались сдаться в плен и погибли в бою, не оставив нам о себе никаких личных данных.

Н. Бут. Во имя жизни

В сентябре 1941 года в Брестскую крепость приехал Гитлер в сопровождении Муссолини. Киножурнал Deutche Woсhenschau запечатлел эту «экскурсию». Внимательный зритель сможет заметить, что мелькающая в кадре охрана стоит к фюреру и дуче спиной, внимательно наблюдая за развалинами. На всякий случай…

Брестская крепость строилась из кирпича. Но этот кирпич был необычным — в глину добавлялся свинцовый порошок, чтобы придать изделию дополнительную плотность и прочность.

П.С. Дурчин. Башни Холмских ворот. 1970

Если вы приедете в крепость и походите по её казематам, казармам и подвалам, вы заметите во многих местах кирпичной поверхности крупные свинцовые капли. Струи огня, выпущенные из немецких огнеметов при штурме, выплавляли из крепостных кирпичей содержащийся в них свинец.

Это слёзы старого солдата, не сумевшего уберечь молодых бойцов. И это слёзы гордости за мужество и стойкость, свидетелями которых стали эти старые стены.