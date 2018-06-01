Ярославль, 1 июня, 2018, 11:02 — ИА Регнум. В Ярославле состоялся аукцион по продаже 100% уставного капитала АО «Городской торгово-выставочный центр». Победителем стала компания ООО «ЭКО», учредителями в которой значатся Иван, Илья и Роман Галагаевы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yar.ru «Старый город»

Имущественный комплекс МУП «Городской торгово-выставочный центр» был приватизирован в октябре 2017 года с передачей в муниципальную собственность акций организации.

10 апреля этого года был объявлен аукцион продаже 131 120 штук обыкновенных именных бездокументарных акций (100% уставного капитала) АО «Городской торгово-выставочный центр» по начальной цене 178,4 млн рублей.

Всего поступило три заявки, все претенденты были признаны участниками аукциона. Протоколом об итогах аукциона от 18 мая определено, что победителем продажи было признано ООО «ЭКО» с ценой предложения 178,4 млн рублей, между КУМИ и ООО «ЭКО» был заключен договор купли-продажи ценных бумаг.

Однако еще двое участников аукциона — индивидуальные предприниматели — подали жалобу в УФАС, где они ссылаются на факт нарушений закона со стороны КУМИ при проведении аукциона. УФАС признал ее необоснованной.

ООО «Эко» существует с 19 января 2004 года, основным видом деятельности является производство изделий из бетона.

Из открытых источников следует, что учредителями организации значатся три физлица — Илья, Иван и Роман Галагаевы. Роман Галагаев является депутатом муниципалитета Ярославля, в настоящее время он участвует в праймериз «Единой России» по выборам в областную думу. Он стал одним из самых богатых депутатов, задекларировав доход за 2017 год в размере 47,7 млн рублей.