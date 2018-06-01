Амстердам, 1 июня, 2018, 10:59 — ИА Регнум. Вина за крушение малайзийского пассажирского самолета Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе в 2014 г. может лежать на властях Украины. Об этом, как пишет газета Parool, заявил глава МИД Нидерландов Стеф Блок во время парламентских дебатов.

Иван Шилов ИА REGNUM Крушение самолета рейса MH17

По его словам, власти Нидерландов не исключают возможность привлечения Украины к ответственности по данному делу.

«Я ничего не исключаю», — сказал дипломат.

При этом глава МИД Нидерландов добавил, что достаточных «легальных оснований» для привлечения Киева к ответственности на данный момент нет, поэтому сейчас принимать какие-либо шаги в этом направлении преждевременно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 июля 2014 года в районе села Грабово в Донецкой Народной Республике разбился самолет Boeing 777, выполнявший рейс Амстердам — Куала-Лумпур. На борту воздушного судна находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все погибли.

24 мая 2018 г. представители Совместной следственной группы (ССГ) заявили, что ракета класса «земля — воздух», сбившая MH17 в Донбассе в 2014 г., якобы состояла на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады ВС РФ, дислоцирующейся в районе Курска.

В ответ на это МИД РФ заявил, что Москва рассматривает данное заявление как голословное и направленное на дискредитацию РФ в глазах международного сообщества.

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