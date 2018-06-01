Казань, 1 июня, 2018, 10:52 — ИА Регнум. Обанкроченный «Татфондбанк» в лице конкурсного управляющего госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» пытается добиться включения в реестре кредиторов некогда крупнейшего застройщика Татарии, а на сегодня банкрота — ООО «Сувар Девелопмент», одного из своих требований на свыше 150 млн рублей. Претензии, являющиеся результатом неисполнения обязательств по кредитным договорам, обеспечены крупным пакетом акций другого обанкроченного банка Казани — «Интехбанка». Первая инстанция отказала в удовлетворении требований ТФБ, 12 июля 2018 года кассационную жалобу рассмотрит Арбитражный суд Поволжского округа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «12 стульев». реж Леонид Гайдай. 1971. СССР Дележ

Напомним, некогда крупнейший застройщик Татарии, но с весны 2017 года не ведущий свою деятельность, ООО «Сувар Девелопмент» в конце июня 2017 года был признан банкротом по иску малоизвестной компании, выставившей претензии на 387 тыс. рублей. С момента подачи иска до его рассмотрения не прошло и недели, а в отношении компании был введён первый этап процедуры несостоятельности — наблюдение. В середине октября компания перешла на конкурсное производство и уже набрала 5 млрд рублей претензий от кредиторов. Среди её кредиторов отметились многие крупные компании Татарии, включая и обанкроченные банки, которые подают претензии по частям. Активнее всего себя проявил «Татфондбанк», в уголовном деле, возбуждённом в отношении экс-главы правления которого успел поучаствовать в качестве фигуранта руководитель ООО «Сувар Девелопмент».

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Часть претензий ТФБ первая инстанция отклонила и он пытается обжаловать отказ. Речь идёт о сумме чуть более 152,988 млн рублей, из которых 112,878 млн рублей обеспечены по договору от марта 2014 года залогом 119 879 067 акций «Интехбанка» и являются гарантом исполнения обязательств ООО «Капитал-ФАРМ» и 40,11 млн рублей, обеспеченных залогом по договору от 28 января 2015 года, где предметом залога выступают 56 716 978 штук акций того же банка. Второй договор обеспечивает исполнение обязательств ООО «Восток Шуз», но ООО «Капитал-ФАРМ» также выступало фигурантом сделки в качестве цедента.

18 марта 2014 года ТФБ открыл для ООО «Капитал-ФАРМ» кредитную линию на 170 млн рублей, под которую и был заложен пакет акций обанкроченного весной 2017 года «Интехбанка». 4 декабря 2015 года ООО реализовало двумя сделками свои акции в казанском банке «Сувару». Покупатель был уведомлен о залоге. Позднее эти сделки попытался оспорить конкурсный управляющий застройщика, который заявил в суде, что «на дату заключения оспариваемых сделок должник обладал признаками неплатёжеспособности» и имел просроченные обязательства перед ПАО «Татфондбанк», ПАО «Тимер Банк», ООО «Ак Барс Девелопмент», ООО «СтройКапитал» и другими кредиторами общим объёмом 2 421 040 065,18 рубля.

«Оценив по правилам статьи 71 АПК РФ представленные в материалы дела письменные доказательства, арбитражный суд первой инстанции пришёл к правильному выводу, что договоры купли-продажи ценных бумаг №1 и №2 от 4 декабря 2015 года заключены при злоупотреблении правом с целью причинить вред имущественным правам кредиторов и в результате совершения оспариваемой сделки причинён вред имущественным правам кредиторов должника, ООО «Капитал-ФАРМ» знал об указанной цели должника к моменту совершения сделки, заявление и.о. конкурсного управляющего подлежит удовлетворению, а требования ПАО «Татфондбанк» о включении в реестр требований кредиторов ООО «Сувар девелопмент» не подлежащими удовлетворению», — отмечается в определении суда одной из инстанции.

Такой вердикт ТФБ не устроил и они пытаются обжаловать решение в вышестоящей инстанции. Судебное слушание назначено на 12 июля 2018 года.