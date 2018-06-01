Якутск, 1 июня, 2018, 10:59 — ИА Регнум. В правительстве Якутии состоялось очередное назначение. Указом временно исполняющего обязанности главы региона Айсена Николаева экс-глава республики Егор Борисов назначен государственным советником, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании информации с сайта правительства Якутии.

Иван Шилов ИА REGNUM Егор Борисов

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В соответствии с указом «О государственном советнике республики Саха (Якутия)» от 17 июня 2010 года, для обеспечения деятельности занимающего эту должность чиновника предоставляется аппарат, финансирование которого осуществляется из бюджета. Кроме зарплаты, советникам полагается оплата труда, командировочные расходы, материально-техническое, транспортное, информационное обеспечение — опять же за счёт средств государственного бюджета республики.

«Звание госсоветника — не последняя должность, на которой мы ещё увидим Егора Афанасьевича», — заявил в интервью «Якутску вечернему» Айсен Николаев, при этом отказавшись назвать места работы, которые в ближайшее время могут предложить экс-главе Якутии.

Он отверг предположение о том, что Борисов получит место сенатора.

«Действующий сенатор — Вячеслав Штыров. И он продолжает исполнять свои обязанности», — заверил Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая глава Якутии Егор Борисов заявил о том, что уходит в отставку. Через час после этого исполнять обязанности руководителя региона до выборов 9 сентября был назначен работавший на тот момент мэром Якутска Айсен Николаев.

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Экс-глава Якутии Егор Борисов в 2017 году заработал 6,45 млн рублей — на 1,4 млн меньше, чем в 2016-м. Тем не менее средний ежемесячный доход главы республики весьма внушительный: порядка 538 тыс. рублей при средней зарплате в регионе — 57,4 тыс.

Глава Якутии по-прежнему владеет квартирой площадью 121,6 кв. м и недостроенным гаражом в 24,8 кв. м, на его жену записан автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 120. Егору и Прасковье Борисовым также принадлежит гараж в 20,2 квадрата, а в пользовании находится жилой дом площадью 207,7 кв. м и участок площадью почти 16 соток.