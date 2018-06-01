Красноярск, 1 июня, 2018, 10:37 — ИА Регнум. В Красноярском крае в первом квартале 2018 года средняя зарплата составила 41 861,1 руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,8%, а с учётом роста цен — на 7,9%. При этом реальные денежные доходы населения региона, скорректированные на индекс потребительских цен, снизились на 1,3%. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 1 июня, в Красноярскстате.

Бедность

Среднедушевые денежные доходы населения края за обозначенный период составили 24 912,2 руб., увеличившись на 0,3% по сравнению с первым кварталом 2017 года. С учётом единовременной денежной выплаты пенсионерам в размере 5 тысяч рублей, произведенной в январе 2017 года, среднедушевые денежные доходы населения региона снизились на 1,6%.

Средний размер пенсии, по данным статистиков, на 1 апреля текущего года составил 14 303,7 руб., показав рост на 3,2% по сравнению с 1 апреля 2017 года.

Величина прожиточного минимума на душу населения края в первом квартале текущего года — 11 341 руб. в месяц, в том числе для трудоспособного населения — 11 981 руб., для пенсионеров — 8823 руб., для детей — 11 977 руб. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года величина прожиточного минимума выросла на 1,8%.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем по региону с начала года увеличилась на 2,4%, составив на конец марта 2018 года 4335,68 руб. в расчёте на месяц на одного человека.

Добавим, в то время как реальные доходы населения края снижаются, местные чиновники и депутаты могут похвастаться завидными заработками.

Например, как ранее сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Красноярского края Александр Усс отчитался о доходах за 2017 год в размере 221,6 млн рублей. В краевом правительстве, правда, уточнили, что 192,9 млн — это доход, полученный в порядке наследования. За 2016 год, будучи спикером краевого заксобрания, Усс заработал 24,8 млн рублей.

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Не бедствуют в регионе также депутаты, руководители вузов, судьи и так далее.

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