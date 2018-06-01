Львов, Украина, 1 июня, 2018, 10:32 — ИА Регнум. Во Львовской области задержали полицейского по обвинению в сутенерстве, сообщает 31 мая пресс-служба областной прокуратуры.

Цитата из к/ф «Сутенер» реж. Паскаль Бурдьо. 2009. Франция Сутенер и его девочки

Согласно сообщению, полицейский вместе со своими сослуживцами занимался сутенерством, в связи с чем был вынужден прогуливать работу. Чтобы факт прогулов не был обнародован, преступник давал взятку своему командиру в размере 6,5 тыс. ($250). Полицейского обвинили по статье 303 УК Украины «Сутенерство».

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Напомним, в Киеве неизвестные устроили погром на рынке и начали потасовки с полицейскими. В итоге были задержаны 34 человека. Отмечается, что организаторами погромов стали радикалы, которые после рынка принялись за киоски возле станции метро «Лесная».