Москва, 1 июня, 2018, 10:17 — ИА Регнум. Возвращение российских офицеров в Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня на востоке Украины возможно, но лишь при выполнении четырёх базовых условий. Об этом в интервью РБК заявил заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

Москва настаивает, отметил дипломат, чтобы, во-первых, на Украине был законодательно закреплён юридический статус и гарантии безопасности офицеров РФ, во-вторых, в минской контактной группе должны быть утверждены положения об СЦКК.

В-третьих, Киев должен снять требования о передаче российскими военнослужащими своих биометрических и персональных данных при пересечении границы и, в-четвёртых, в состав СЦКК должны вернуться представители республик Донбасса.

Эти меры, подчеркнул замглавы МИД РФ, способствовали бы повышению эффективности работы СЦКК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Григорий Карасин отметил, что смена формата антитеррористической операции (АТО) в Донбассе на войсковую операцию объединенных сил (ООС) спровоцировала обострение вооружённого конфликта.

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