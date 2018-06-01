Париж, 1 июня, 2018, 10:16 — ИА Регнум. Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что в будущем Зинедин Зидан обязательно станет главным тренером национальной команды. Об этом сообщает Goal.

Зинадин Зидан

«Не знаю, что решил Зидан. Думаю, сейчас он хочет насладиться отдыхом с семьёй. В будущем он определённо станет главным тренером сборной Франции. Не могу сказать, когда именно, но это кажется логичным» , — сказал Дешам.

Напомним, Зидан возглавлял мадридский «Реал» с 2016 года. Под его руководством клуб три раза подряд выиграл Лигу чемпионов и один раз стал чемпионом Испании. 31 мая Зидан объявил об уходе с поста главного тренера «Реала».