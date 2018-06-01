Ярославль, 1 июня, 2018, 10:03 — ИА Регнум. 31 мая губернатор Дмитрий Миронов наконец-то своими глазами увидел, как выглядит полигон «Скоково», куда уже больше двух месяцев везут мусор из Москвы и Московской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Yarregion.ru Дмитрий Миронов на свалке

Как сообщается в официальном пресс-релизе, губернатор проверил работу пунктов весового и радиационного контроля, очистных сооружений, а также ознакомился с документацией, оформляемой при ввозе твердых бытовых отходов.

Дмитрию Миронову продемонстрировали систему видеонаблюдения, которая позволяет в круглосуточном режиме контролировать процесс прохождения спецтехники, всех обязательных для обеспечения экологической безопасности этапов, включая соблюдение перевозчиками требований по наличию тентов на машинах. Это было одной из рекомендаций экспертной группы по мониторингу экологической безопасности «Скоково», созданной по инициативе правительства региона.

«Съездил в «Скоково». Лично посмотрел, какой контроль проходят машины, как организован прием отходов. Руководство полигона учло практически все замечания экспертной группы, которая работает уже несколько недель. Благодарю экспертов за конструктивный диалог. Что касается московского мусора, сейчас его ввозят меньше, чем предусмотрено договором: 300−320 тонн в сутки вместо 500», — такая запись появилась на странице главы региона.

Однако пользователи соцсетей не оценили то, что губернатор все же добрался до свалки, и оставили у него на страницах немало едких комментариев.

«Это такие горы уже??? Даже по этой фото есть ощущения, что никакие нормы не выдерживаются».

«Жаль, на фото не видно промышляющих чаек над мусором, обычно их в этих местах много».

«Трудно Москве, Ярославль помогает, какие мы самоотверженные, получаем вблизи спального района, садиков, школ горы мусора своего и соседа».

«Надо было водички из Норы попить — у нее же качество зашибись, горный источник!»

Так сначала постройте заводы, а не эльбрус из мусора устраивайте!»

«Всё шиворот на выворот — может, сначала заводы надо строить, а уж потом ввозить тонны мусора?»

«Сейчас дождями эти горы размочит в жижу, а потом солнышко — и тут тебе и зловоние, и чайки с вороньем… А завод в перспективе… На лето — противогаз и полный запрет купания. Спасибо за мусорное лето».

«Что будет с водой? Загрязнение Норы и любых ручьев, которые в неё впадают, должно быть полностью исключено. Сейчас оно есть».

«Короче, вариант, что мусор завозить перестанут, не рассматривается».

В городе уже прошли три митинга против ввоза в регион отходов из Москвы и Московской области, 6 июня состоится четвертый.