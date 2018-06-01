Нью-Йорк, США, 1 июня, 2018, 09:57 — ИА Регнум.

5 июня в США выйдет книга советника бывшего президента США Барака ОбамыБена Роудса «Мир, каков он есть», пишет газета The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Грустная Ангела Меркель

В книге, положительно характеризующей Обаму, рассказывается в том числе о приходе Дональда Трампа в Белый дом. По словам автора, Обаме было трудно оставить канцлера ФРГ Ангелу Меркель в качестве лидера свободного мира: «Она совсем одна». Меркель не смогла удержаться от слез, прощаясь с Обамой в ноябре 2016 года.

В одном из интервью немецкому изданию SPIEGEL Барак Обама назвал Германию и Меркель «центральной опорой для защиты основных принципов либерального рыночного порядка, который создал уникальное процветание и безопасность для Европы».