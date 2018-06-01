Москва, 1 июня, 2018, 09:46 — ИА Регнум. Первые банковские продукты на блокчейн-платформах появятся в России в третьем квартале 2018 года, заявила заместитель председателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.

BTC Keychain Блокчейн

Как следует из презентации Банка России, с которой ознакомились «Известия», мировые инвестиции в развитие технологий блокчейн в этом году выросли более чем в два раза и составили $2,1 млрд.

При этом введение новых технологий позволит сократить проведение банковских операций, так как в России на сегодняшний день существует бумажный документооборот между кредитными организациями.

Напомним, технология блокчейн — это цифровая выстроенная по определённым правилам непрерывная последовательная цепочка блоков с информацией, которая специальным образом шифруется.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 4−5 июня пройдет форум «Развитие парламентаризма», в рамках которого депутаты Государственной думы обсудят с международными коллегами вопросы законодательства, связанного с блокчейном и цифровой экономикой в целом.

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