Улан-Удэ, 1 июня, 2018, 09:41 — ИА Регнум. В Бурятии продолжается борьба с лесными пожарами. Грозовой фронт, прошедший 31 мая над Селенгинским, Кабанским, Закаменским районами, по предварительным данным, стал причиной возникновения пяти очагов возгораний. Об этом ИА REGNUM сегодня, 1 июня, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).

Шарль-Франсуа Добиньи. Лесной пожар. 1871

Наиболее сложной в ведомстве назвали ситуацию в Селенгинском районе, где под угрозой оказалось село Ягодное. Дело в том, что два из трёх грозовых пожаров возникли недалеко от села. На тушении очагов в районе работают почти 60 человек и восемь единиц лесопожарной техники. На помощь им стягиваются дополнительные силы и средства из ближайших лесхозов и авиаотделений.

Всего в Бурятии за прошедшие сутки тушили восемь лесных пожаров в Закаменском, Кабанском, Мухоршибирском, Северо-Байкальском, Селенгинском районах на общей площади почти 25 га. Из них один ликвидирован и два локализовано.

Также в республике с помощью программы космического мониторинга специалисты наблюдают за четырьмя термоточками в Баунтовском районе. Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС решила приостановить их тушение, так как «по данным пожарам отсутствует угроза населенным пунктам и объектам экономики», а «прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинен».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в этом году лесные пожары в Бурятии уже успели привести к трагедии. 19 мая во время тушения лесного пожара погибли двое сотрудников Верхне-Баргузинского лесхоза — Валерий Жанцанов и Аюр Цыренжапов.

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Всего с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано более 140 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем, превысила 6,8 тыс. га. На всей территории республики действует особый противопожарный режим. По данным РАЛХ, выявлено уже более 1100 нарушений, рассмотрено более 290 административных дел, сумма наложенных штрафов превысила 1,2 млн рублей.