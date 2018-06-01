Ростов-на-Дону, 1 июня, 2018, 09:37 — ИА Регнум. Транспортные расходы для депутатов Госдумы РФ от Ростовской области обойдутся региональной казне в 6,9 млн рублей. Это следует из документации, размещённой на сайте госзакупок.

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Заказчиком выступает правительство Ростовской области. Исполнитель должен по требованию предоставлять автомобили, на которых народные избранники будут перемещаться по Ростову-на-Дону и области во время визитов на Дон. Согласно технической документации, депутатам ГД необходимо предоставить 13 комфортабельных автомобилей по числу народных избранников от Ростовской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, слишком дорогая аренда автомобилей за счёт бюджета Ростовской области вызывает вопросы не первый год. Ежегодно органы исполнительной власти выделяют десятки миллионов рублей из средств региональной казны на обслуживание и ремонт машин. Рабочий день водителей не нормирован. Также не жалеют бюджетных средств донские парламентарии.