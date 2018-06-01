Благовещенск, 1 июня, 2018, 09:36 — ИА Регнум. В Мазановском и Селемджинском районах Амурской области введён режим чрезвычайной ситуации (ЧС) — в связи с угрозой лесных пожаров из-за жары и ветра. Об этом сообщает 1 июня пресс-служба Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

Иван Слюсарев. Лесной пожар (фрагмент). 1942

«С 1 июня в Мазановском районе решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности был введен режим ЧС в лесах», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что 31 мая режим ЧС был введен в Селемджинском районе области, на территории района действует четыре природных пожара на площади более 13 тыс. га, на тушении работают 169 человек.

В ведомстве отметили, что на территории Амурской области за прошедшие сутки зарегистрировано 16 пожаров, из них ликвидировано два пожара на площади 79 га, ещё четыре закрыты решением комиссии по ЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ФБУ «Авиалесоохраны» на 22 мая, на Дальнем Востоке огнем были охвачены территории трех государственных природных заповедников на общей площади около 700 гектаров. Возгорания были зафиксированы на территории заповедников «Норский» в Амурской области, «Бастак» в Еврейской автономной области и «Сихотэ-Алинский» в Приморском крае.

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