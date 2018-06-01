Москва, 1 июня, 2018, 09:34 — ИА Регнум. Если российская компания «Газпром» согласится на прокачку 110 млрд кубометров голубого топлива в год и на рост тарифов в 2018—2019 годах на треть, тогда «Нафтогаз» готов сохранить ставку транзита газа в 2020—2028 гг. примерно на нынешнем уровне. Соответствующие условия зампреду правления российской компании Александру Медведеву выдвинул коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. Об этом пишет газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на свои источники.

Цитата из х/ф «Нашла коса на камень». Реж. Аня Крайс. 2017. Россия Сшибка интересов

По словам источников издания, украинская сторона предлагает «Газпрому» либо его клиентам самостоятельное бронирование мощностей газотранспортной системы (ГТС) Украины. В этих случаях применимым правом для контракта будет украинское.

Второй вариант — «Нафтогаз» готов выкупать российский газ на восточной границе Украины с обратной продажей этого объема на западной (газовый своп). В этом случае плата за транзит голубого топлива будет оформлена как маржа между сделками, и украинская сторона готова на контракт по другому праву.

Кроме того, «Нафтогаз» настаивает на повышении уровня тарифов на прокачку уже в 2018—2019 гг., считая их заниженными.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Украины Петр Порошенко пообещал «приложить все усилия» к тому, чтобы не допустить строительства «Северного потока — 2». Данный газопровод проложат из РФ в Германию, минуя территорию Украины.

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