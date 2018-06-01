Рыбинск, Ярославская область, 1 июня, 2018, 09:32 — ИА Регнум. 31 мая глава Рыбинска Денис Добряков представил депутатам Муниципального совета отчет о своей работе в 2017 году. Об этом корреспонденту ИА регнум сообщили в администрации города.

Ribinsk.ru Денис Добряков

Глава рассказал как о позитивных изменениях, так и о проблемных направлениях, подвел итоги за прошлый год и обозначил задачи на текущий. Народные избранники отчет утвердили.

По словам главы Рыбинска Дениса Добрякова, главной задачей и успехом 2017 года стал выход из бюджетного кризиса. Город впервые за несколько лет начал платить по долгам и закрывать кредиторскую задолженность. Если на начало 2017 года она превышала 620 миллионов рублей, то к концу года сократилась на 373 миллиона. Дополнительно были пересмотрены условия коммерческих кредитов, что позволило сэкономить на процентных ставках.

«За все крупные проекты и внешние масштабные изменения прошлых лет платим сейчас мы. Несмотря на то, что Рыбинск в 2017 году, как и раньше, развивался в непростых экономических условиях, он возвращает себе имя надежного партнера, который выполняет свои обязательства и с которым можно иметь дело. Это очень важная, хотя и малозаметная работа, которую мы обязательно продолжим», — сказал глава Рыбинска Денис Добряков.

Коммунальная сфера Рыбинска в прошлом году испытала немало реформ, но работала стабильно, безаварийно и бесперебойно. По инвестиционной программе «Северного водоканала» в 2017 году был построен дюкер через Волгу, реконструирован коллектор в Копаево. Работы по оптимизации системы теплоснабжения затронули Зачерёмушный район, котельные «Магму» и «Полиграф», составлена проектно-сметная документация для строительства новой котельной в микрорайоне Ягутка. При этом финансовое положение МУП «Теплоэнерго» остается тяжелым.

«Задолженность за газ МУП «Теплоэнерго» накапливалась не один год, и сейчас превышает миллиард рублей. Погасить ее из средств городского бюджета — задача невыполнимая. Необходимо проводить серьезную модернизацию теплоснабжения: улучшать инфраструктуру, сокращать потери, более эффективно распределять нагрузку на котельные, а также полностью погасить задолженность перед ресурсоснабжающими организациями. Концессионное соглашение должно стать эффективным способом развития», — считает глава Рыбинска.

Он напомнил о том, что реконструкция Красной площади включена в федеральный реестр лучших практик по благоустройству Минстроя РФ. Создан уникальный прецедент сотрудничества с бизнесом в сфере благоустройства.

«Восстановление и оживление исторического центра обязательно продолжим и в этом году. Масштабные работы уже начаты на улице Стоялой, бульваре Ушакова, на очереди Преображенский и Вознесенский переулки, давно пребывающий в запустении сад Лозовского», — пообещал Денис Добряков.

По федеральным программам в Рыбинске модернизируют систему дорожного движения, освещения, идет строительство регионального биатлонного центра «Демино», открыт первый в регионе «Кванториум». Для исполнения майских указов президента увеличена зарплата педагогам, найдена возможность двойного повышения минимального размера оплаты труда.

Проблемным глава Рыбинска назвал направление дорожного ремонта. 73% городских дорог не соответствуют нормативу. В 2017 году проделана значительная работа по обоснованию на областном уровне необходимости дополнительного финансирования на ремонт именно рыбинских дорог. В результате при поддержке губернатора области Рыбинску выделено 200 млн рублей из резервного фонда президента на 2018 год.

«Однако мы понимаем, выделенная сумма — примерно десятая часть от потребности. Стоимость работ по замене дорожного покрытия на всех проблемных рыбинских автодорогах исчисляется двумя миллиардами рублей. В этом году сделаем 12 наиболее проблемных участков городских транспортных магистралей. В следующем надеемся сделать еще больше», — пояснил Денис Добряков.

Сохраняется очередь в детские сады для малышей в возрасте от полутора до трех лет. Для ее ликвидации в этом году начнется строительство яслей. По словам главы, в 2018 году принципиально важно реализовывать все стратегические программные приоритеты, обеспечить четкое исполнение работ по объектам губернаторского проекта «Решаем вместе!», завершить строительство биатлонного комплекса, продолжить работы по берегоукреплению, благоустройству исторического центра.

Депутаты задали главе вопросы, касающиеся коммунального блока, много времени посвятили проблемам «Теплоэнерго», поинтересовались ситуацией с обманутыми дольщиками. Глава заверил, что, несмотря на передачу полномочий в этом вопросе на уровень области, администрация города окажет необходимое содействие в решении жилищных проблем рыбинцев.

После обсуждения депутаты приняли отчет главы Рыбинска.