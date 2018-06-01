Биробиджан, 1 июня, 2018, 09:38 — ИА Регнум. Житель Биробиджана Эдуард Пеняк призвал земляков обратиться на «Прямую линию» президента России Владимира Путина с просьбой о газификации области. Мужчина считает, что если обратятся тысячи жителей региона, президент откликнется. Старая биробиджанская ТЭЦ, по мнению жителей области, не переживет следующую зиму, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Строительство газопровода

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«Друзья, есть предложение! Если наша власть не может или не желает заняться социальными вопросами в городе, давайте возьмёмся сами. Завалим письмами, требованиями по газификации региона приёмную президента. Если в колцентр придут 20−30 тыс. писем, нас услышат!» — призвал жителей региона Эдуард Пеняк..

Биробиджанец убеждён, и пишет об этом на своей страничке, что без резонанса федеральные власти не вспомнят о проблемах ЕАО.

«Нет резонанса. Когда из-за остановки ТЭЦ погибнет тысяча человек, будет мировой резонанс, будет газ, будет новая котельная. А пока мы сопим тут тихо — никому и дела нет до нас».

Прошлую зиму Биробиджан пережил чудом. ТЭЦ, которая, в прямом смысле, «дышит на ладан», выдала десятки аварий за отопительный сезон, словно предупреждая, что следующей зимы, с пусть весьма условным, но все же отоплением, может и не быть.

Отопительная система ЕАО — пороховая бочка, на которой сидят все жители города, а «бикфордов шнур» скоро может и догореть. Никто сегодня не исключает, что ТЭЦ окончательно откажет, а город предстоящей зимой попросту замёрзнет.

Но ещё хуже ситуация в поселках ЕАО. Там котельные в более плохом состоянии, чем в столице региона. Их износ достигает 80%.

Жители ЕАО, измученные постоянным зверским холодом в домах в зимний период, пишут в социальных сетях, что ремонтировать этот утиль — всё равно, что латать старый дырявый башмак.

Газификацию ЕАО планируется начать с 2020 года. Но жители автономии уверены, что область не переживёт даже предстоящую зиму.

Обращение по поводу бедственного положения коммунального комплекса ЕАО уже отправили на «Прямую линию» президента журналисты биробиджанского ИА Время Биробиджана:

«Уважаемый Владимир Владимирович! Обращаются к Вам жители ЕАО. Прошлый отопительный сезон мы пережили чудом, десятки аварий в городе Биробиджане, прорывы на теплосетях, рвущиеся батареи. Не лучше обстоят дела и в других населенных пунктах области. Износ котлов в поселках и Биробиджане — более 70−80%. Мы живем на грани коммунального коллапса. Очень просим рассмотреть вопрос о газификации Еврейской автономной области».

Как сообщало ИА REGNUM, жители Биробиджана называют столицу ЕАО «умирающим городом». В отопительный сезон 2017−2018 годов старая биробиджанская ТЭЦ постоянно выходила из строя, оставляя тысячи горожан без тепла.

Член общественного Совета по социально-экономическим и общественно-политическим вопросам при губернаторе Хабаровского края, доцент Хабаровского государственного университета экономики и права и житель ЕАО Олег Белозёров убежден, что благом для автономии было бы присоединение к Амурской области. ЕАО — беднейший регион ДФО и почти самый бедный в России — хуже дела обстоят только в Туве. По мнению Белозерова, как экономически самостоятельный субъект ЕАО нежизнеспособна.

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