Донецк, 1 июня, 2018, 09:03 — ИА Регнум. Украинские боевики 15 раз обстреляли населенные пункты в Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки 31 мая, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Результаты обстрела ВСУ

Согласно сообщению, обстрелы велись по всем трем направлениям. ВСУ применяли минометы калибров 120 мм и 82 мм, гранатометы, БМП, стрелковое оружие различного калибра и снайперские винтовки. Под огонь попали Горловка, Доломитное, Гольмовский, Зайцево, Широкая Балка, Крутая Балка, Минеральное, Белая Каменка, Октябрь, Коминтерново.

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Напомним, 31 мая украинские войска обстреляли колонну автомобилей МЧС ДНР и Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, которые направлялись к Донецкой фильтровальной станции (ДФС).