Владимир, 1 июня, 2018, 09:01 — ИА Регнум. Для чиновников администрации Владимира закупят 14 новых автомобилей. На эти цели планируется потратить 11,3 млн рублей из резервного фонда. С таким предложением на заседании горсовета 31 мая выступил первый заместитель главы администрации города Владимир Гарев, сообщил портал «ТВ Миг».

Sergey Rodovnichenko Лада Приора

По данным чиновника, автопарк администрации города, который насчитывает 59 единиц техники, изношен на 95,5%. 41 автомобиль изношен на 100%.

Планируется, что новые автомобили будут отечественными и максимально недорогими. Так, чиновники хотят закупить «Лады» и «Нивы Шевроле».

«Высшего класса машин нет, все автомобили рабочие, будем так говорить», — сказал депутатам Владимир Гарев.

Депутаты согласились с доводами коллег из администрации города.

Отметим, что согласно законодательству создание резервного фонда предусмотрено расходной частью бюджета города. Фонд создается для финансирования непредвиденных неотложных расходов по аварийно-восстановительным работам, на ликвидацию последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а также — на мероприятия местного значения, которые не предусмотрены в бюджете города, в том числе — непредвиденные хозяйственные расходы.

Отчисления в Резервный фонд города Владимир, в соответствии с бюджетом, на 2018 год запланированы в сумме 1 млн рублей — при общей сумме доходов бюджета 6 млрд 131 млн 382,2 тыс. рублей.