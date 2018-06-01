Зеленодольск, Татарстан, 1 июня, 2018, 08:48 — ИА Регнум. Проведя по поручению ФАС РФ проверку торгов на поставку продуктов питания в образовательные, дошкольные и лечебно-профилактические учреждения Татарии, УФАС по РТ обнаружило сговор поставщиков в Зеленодольском районе. Две частные компании были признаны нарушившими закон «О защите конкуренции», что «выразилось в достижении устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на 14 аукционах в электронной форме». Материалы дела антимонопольное ведомство направило должностному лицу для возбуждения административного производства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Zakupki.mos.ru Закупки

Проверка проходила с конца ноября 2017 года, соответствующее поручение ФАС России выписала свои республиканским коллегам, усмотрев «признаки нарушения антимонопольного законодательства при проведении торгов на поставку продуктов питания в образовательные, дошкольные и лечебно-профилактические учреждения республики». УФАС по РТ запросило в рамках данного поручения сведения у АО «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан».

Анализ предоставленных документов в итоге показал, что в Зеленодольском районе в действиях ООО «Школьное питание» и ООО «Надежда» присутствуют «признаки нарушения антимонопольного законодательства». Картельный сговор ведомство обнаружило в 14 профильных тендерах, где из-за этого поддерживались цены.

«В ходе рассмотрения дела №05−3/2018 представители ответчиков по делу на заседании комиссии указали на отсутствие нарушения антимонопольного законодательства и соглашения между ними», — отмечается в материалах дела, но в конце мая 2018 года по решению УФАС по РТ оба юрлица были признаны нарушившими требования п. 2 ч.1 ст. 11 закона «О защите конкуренции».

Теперь материалы дела для возбуждения административного производства переданы должностному лицу.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Надежда» зарегистрировано в декабре 2009 года в селе Осиново Зеленодольского района. Его директор и единственный учредитель — Елена Никифорова.

Второй фигурант антимонопольного расследования — ООО «Школьное питание» создано в Зеленодольске в конце июля 2013 года. Учредитель и гендиректор — Гульшат Халилуллина. Ранее она была директором одноимённого предприятия, которое ликвидировано в 2012 году. Помимо вышеупомянутого ООО, у Халилуллиной есть ООО «Школьное питание Зеленый Дол», созданное в августе 2012 года, ООО «Топаз», существующее с ноября 2002 года, и ООО «Агат» (зарегистрировано в 2011 году). Оба последних юрлица также по основному виду деятельности занимаются услугами в сфере общественного питания.