Калининград, 1 июня, 2018, 08:49 — ИА Регнум. Коллектив старейшей в российском эксклаве газеты «Калининградская правда» обратился в правление регионального Союза журналистов с просьбой дать оценку критической ситуации, сложившейся вокруг издания. Сотрудники газеты предполагают, что в сегодняшнем «возрождении» издания есть признаки мошенничества.

Gako.name Первый номер «Калининградской правды» вышел 9 декабря 1946 года

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что с начала 2018 года выпуск «Калининградки» был приостановлен из-за отсутствия средств.

В обращении в СЖ журналисты сообщают, что в феврале 2018 года учредитель газеты Валерий Атамановпопросил коллектив продолжать работу, гарантировав финансирование издания из собственных средств в необходимом объеме.

«Однако ни одно из этих обещаний не было выполнено, и в середине марта издание газеты было вновь остановлено, — пишут авторы письма, копия которого имеется в распоряжении ИА REGNUM. — В настоящее время мы не располагаем никакой информацией о перспективах погашения задолженности по заработной плате. Однако, по имеющейся информации, Атаманов отдал распоряжение о формировании новой редакции с целью возобновления выпуска газеты с 1 июля 2018 года».

По данным коллектива, свидетельство о регистрации СМИ планируется переоформить с прежней фирмы-учредителя на новую. Прежняя фирма, которая имеет долги перед государственным издательским комплексом за типографские услуги и государственным акционерным обществом за аренду помещения, таким образом, может быть подвергнута процедуре банкротства.

«Считаем, что в условиях, когда не урегулирована задолженность, сформированная по результатам деятельности Никонова (директора «Калининградской правды». — ИА REGNUM ), а также в феврале — марте 2018 года, переоформление свидетельства о регистрации СМИ на новую структуру имеет признаки мошенничества», — полагают авторы обращения.

Коллеги призвали журналистское сообщество Калининградской области обратить внимание на нарушение прав сотрудников старейшей газеты региона. В настоящее время перед газетчиками сформирована многомесячная задолженность по зарплате свыше 2,5 млн рублей.

Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, новым главным редактором «Калининградской правды» может стать Оксана Теплова, ранее редактировавшая районную газету «Наша жизнь» в Гвардейском районе.