Москва, 1 июня, 2018, 08:42 — ИА Регнум. Рубль немного снизился на торгах 31 мая, хотя в целом валюта остается в пределах привычного диапазона, не демонстрируя резких движений в отсутствие значимых драйверов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекc Игорь Ковалев.

ИА REGNUM Рубль

«На рынке нефти тоже затишье, а доллар оказался под небольшим давлением, но уже возвращается к росту. Пара доллар/рубль закрепилась над уровнем 62 рубля, набрав 0,33% по итогам сессии. Уходящая неделя завершается практически без изменений, и доллар остается немногим выше отметки 62 рубля», — отметил эксперт.

Предпосылок для выхода из сложившегося диапазона пока не наблюдается — «россиянин» чувствует себя довольно комфортно в районе текущих уровней, учитывая, что на мировых площадках присутствует налет уклонения от рисков из-за Италии, а теперь еще и на фоне возобновившихся торговых конфликтов США с другими странами после введения импортных пошлин.

«В ближайшее время рубль, вероятно, будет оставаться под некоторым давлением, но при этом воздержится от резких движений. На рынке нефти все спокойно, Brent продолжает консолидацию. Локально на поведение пары доллар/рубль может повлиять статистика по американскому рынку труда, которая будет опубликована 1 июня во второй половине дня. Сильные показатели подпитают повсеместный спрос на доллар, в том числе и в паре с рублем», — полагает Ковалев.

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