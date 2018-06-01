Барнаул, 1 июня, 2018, 08:44 — ИА Регнум. В здании правительства Алтайского края сейчас только что закончилось официальное представление врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко. В Барнаул он прилетел утром, 1 июня, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Altairegion22.ru Виктор Томенко прилетел сегодня в Барнаул

В своём приветственном слове к чиновникам и общественности новый глава заявил, что в его планах нет никаких революционных действий и движений. Алтайский край он считает одним из ведущих регионов России, а основой для его дальнейшего развития — благосостояние живущих в нём людей.

Также Виктор Томенко отметил заслуги предыдущего губернатора — Александра Карлина, ушедшего в добровольную отставку 30 мая. На сегодняшней встрече сибирский полпред Сергей Меняйло тоже предоставил ему слово.

«Считаю своевременным и взвешенным решение по обновлению управленческого корпуса», — отметил Александр Карлин.

Поблагодарив Владимира Путина и жителей Алтайского края за оказанное доверие, он предложил объединиться вокруг нового главы региона.

Сергей Меняйло явно был доволен происходящим, заявив, что очень рад преемственности.

Напомним, новым главой Алтайского края бывший председатель правительства Красноярского края Виктор Томенко стал после добровольной отставки Александра Карлина, управлявшего регионом более 12 лет. Вслед за ним заявление об отставке подал и первый заместитель губернатора — Сергей Локтев.

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По поводу дальнейшей карьеры бывших руководителей пока ничего неизвестно, но Сергей Меняйло в ходе представления отметил, что Александр Карлин не уходит в никуда — применение его навыкам будет найдено.