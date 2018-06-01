Пхеньян, 1 июня, 2018, 08:38 — ИА Регнум. Северная Корея и Россия договорились провести в 2018 году встречу на высшем уровне, сообщает 1 июня Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

По данным издания, соответствующая договоренность была достигнута по итогам встречи лидера КНДР Ким Чен Ына с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Пхеньяне. Встреча на высшем уровне состоится в целях развития стратегических и традиционных двусторонних отношений в 70-летнюю годовщину установления дипсвязей между государствами, передает ЦТАК.

Напомним, 31 мая Лавров прилетел в Пхеньян, где в ходе встречи с Ким Чен Ыном министр передал ему пожелания успехов в урегулировании крупных политических вопросов региона от президента РФ Владимира Путина и пригласил посетить с визитом Россию.

Читайте также: Лавров получил «теплый привет» от Ким Чен Ына в адрес Путина