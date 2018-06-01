Луганск, 1 июня, 2018, 08:31 — ИА Регнум. Семь раз ВСУ обстреляли населенные пункты Луганской Народной Республики (ЛНР) за сутки 31 мая, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерийский обстрел неприятельского наблюдательного пункта. 1914-1917

Согласно сообщению, украинские силовики обстреляли из минометов, БМП, станковых гранатометов и стрелкового оружия пгт Калиново, села Желобок, Веселогоровка, Лозовое и Паньковка.

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Напомним, Минские соглашения предписывают обеим сторонам прекратить огонь, отвести от линии фронта тяжелую технику и начать переговоры по мирному урегулированию конфликта. Однако Киев намеренно саботирует соглашения, не выполняя ни одно из условий, при этом обвиняя во всем противоположную сторону.