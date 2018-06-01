Киев, 1 июня, 2018, 08:28 — ИА Регнум. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), которые разыграли «дешевый спектакль» с «убийством» российского журналиста Аркадия Бабченко, опозорили страну. Об этом заявил депутат Верховной рады Михаил Добкин в эфире телеканала «112 Украина».

Сотрудники СБУ

«Они (сотрудники СБУ) опозорили нашу страну», — сказал Добкин.

По его словам, много людей за пределами Украины, которые комментировали «убийство» сотрудника СМИ, стали участниками «дешевого спектакля».

При этом парламентарий добавил, что официальный Киев ничего не выиграл от подобных действий.

«Что хотели из-под этого Грицак (глава СБУ) и другие, кто это все режиссировал? — отметил Добкин. — Я не знаю».

По его словам, если авторы инсценировки «убийства» Бабченко попытались повысить рейтинг президенту Петру Порошенко, то «они его еще ниже закопали».

Как ранее передавало ИА REGNUM, устроенное Киевом шоу из «убийства» журналиста Аркадия Бабченко возмутило многие страны и международные организации.

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