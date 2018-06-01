Пекин, 1 июня, 2018, 08:20 — ИА Регнум. У берегов Китая затонуло грузовое судно, двое из четырех членов экипажа пропали без вести, передает 1 июня интернет-портал «Чжунго синьвэньван».

Эжен Делакруа. Кораблекрушение Дон Жуана. 1840

Во время кораблекрушения экипаж успел подать сигнал бедствия. Выдвинувшиеся на место спасатели обнаружили двоих мужчин, поиски остальных продолжаются.

Отмечается, что для поисковой операции были задействованы силы местной береговой охраны и спасательных служб. Кроме того, к поискам подключились рыбаки, находящиеся в районе кораблекрушения. Причины инцидента пока не сообщаются.

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