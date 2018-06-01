Якутск, 1 июня, 2018, 08:14 — ИА Регнум. Жители Якутии во время телерадиомарафона «Всем миром» собрали более 8 млн рублей, которые будут направлены в качестве помощи пострадавшим от паводка. Об этом сообщает телеканал «Якутия 24».

Черкасский Андрей ИА REGNUM Паводок

«Общая окончательная сумма … составила 8 млн 297 тысяч 856 рублей 70 копеек», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 14 мая в Якутии из-за сложного прохождения паводка был объявлен режим ЧС федерального уровня. Число населенных пунктов, жители которых были вынуждены покидать свои дома, превысило 35.

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